Napoli-Juve: Kim non la salterebbe per nulla al mondo, ecco come sta

Kim Min-jae è pronto a giocare titolare Napoli-Juve, le condizioni fisiche del difensore sudcoreano sono buone.

Lo spirito di sacrificio e di abnegazione di Kim ed in generale della cultura orientale, non permetterebbe di certo ad un piccolo problema fisico di diventare un caso importante. Kim è stato sostituito al termine del primo tempo di Sampdoria-Napoli a scopo precauzionale. Indurimento del muscolo del polpaccio, niente di grave come ha spiegato Spalletti, ma era giusto fermarlo per evitare problemi più gravi. Ovviamente i muscoli dei giocatori sono molto delicati ed anche piccoli problemi possono creare fastidi, che non permettono il perfetto movimento ed a livello molto competitivi questo fa la differenza.

Kim titolare in Napoli-Juve: le ultime novità

Il Napoli si sta allenando al training center di Castel Volturno per preparare la sfida contro la Juve che si gioca il 13 gennaio 2023 allo stadio Maradona. Osservato speciale di questi giorni è sicuramente il difensore sudcoreano.

Le condizioni fisiche di Kim sono buone per Napoli-Juve non ci saranno particolari problemi. Il calciatore non si perderebbe mai una partita così importante, anche perché sta rispondendo bene durante gli allenamenti. Da capire chi sarà il suo compagno di reparto. Rrahmani contro l’Inter non è apparso ancora al meglio della condizione, ma Spalletti gli ha dato minuti proprio in Napoli-Sampdoria, perché vuole recuperarlo al meglio.

La prima scelta come compagno di Kim è sicuramente Rrahmani. In seconda battuta c’è Juan Jesus che con la Sampdoria ha giocato un ottimo match. Il brasiliano è l’uomo sempre pronto a scendere in campo quando serve, quindi anche in questo caso si metterà a disposizione del tecnico del Napoli che prenderà la decisione solo nelle ultime ore. Prima vuole vedere come rispondono i suoi calciatori durante gli allenamenti.