SKY: “Allegri ha detto una bugia per mettere pressione al Napoli”

Giovanni Guardalà di Sky Sport ritiene che Massimiliano Allegri ha detto una bugia per mettere pressione al Napoli

“La partita di venerdì conta più per il Napoli che per la Juventus“. Così ha detto ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ritiene che le parole del tecnico bianconero siano solo pretattica ed infatti in diretta televisiva dichiara: “Disse lo stesso anche contro il Milan per mettere pressione all’avversario. Di certo – analizza l’inviato dell’emittente satellitare ai microfoni di Sky Sport 24 – quello di Allegri è un pensiero che non si può condividere: dovesse perdere al Maradona, la sua Juve andrebbe a 10 punti di svantaggio e, in quel caso, le 8 vittorie consecutive ottenute di recente non sarebbero servite a nulla”.

Guardalà di Sky Sport dice che nemmeno Allegri ci crede al fatto che sia importante per il Napoli

Il giornalista di Sky Sport ha poi proseguito: “Certo la Juventus è arrivata a buon margine dalla zona Champions, ma per lo scudetto è importante fare risultato al Maradona: se non vince, pareggia o perde, ecco che la Juve si allontana parecchio. Se vince, invece, a quel punto sì che il Napoli avrebbe decisamente più pressione. In caso contrario, non dico che il discorso sia chiuso, ma sarebbe davvero complicatissimo. Mettere pressione al Napoli: quello è stato il motivo delle parole di Allegri. Non ci crede nemmeno lui che sia più importante per il Napoli…”.