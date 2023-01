SKY: “Napoli-Juve: Spalletti ha deciso gli undici titolari”

Sky Sport rivela che per Napoli-Juve Spalletti ha già deciso gli undici titolari che scenderanno in campo al “Maradona”

Sky Sport rilancia la formazione titolare del Napoli. Secondo la redazione della pay tv sportiva, Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi sugli undici che partiranno dall’inizio nella sfida di stasera alle 20.45, nella splendida cornice di “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta. Il trainer di Certaldo ha convocato tutti i ventisei atleti azzurri per la partita, per cui c’è abbondanza in quella che è la partita tanto attesa dal pubblico partenopeo.

La formazione titolare del Napoli contro la Juventus

Secondo Sky Sport si parte da Alex Meret che difenderà i pali azzurri. Torna Kim Min-Jae al fianco di Amir Rrahmani, con Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui che ha la meglio nel ballottaggio con Mathias Olivera a sinistra. A centrocampo, spazio ai “titolarissimi” Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, che dovrebbe partire dall’inizio al posto di Eljif Elmas che, va detto, sta vivendo un grande stato di forma.

Spalletti opterà per Matteo Politano, al posto di Hirving Lozano: a completare il reparto avanzato Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.