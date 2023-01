Maradona in fiamme per Napoli-Juventus: biglietti sold out, allerta sicurezza in arrivo 750 tifosi bianconeri

Il Maradona si prepara ad accogliere il match tra Napoli e Juventus. Con 52mila biglietti venduti e 750 tifosi bianconeri in arrivo, l’allerta sicurezza è massima.

L’attesa per la partita di stasera allo stadio Maradona è alta e di conseguenza cresce anche la tensione con i riflettori puntati su Napoli e su ciò che accadrà prima e dopo la sfida tra le due squadre. La trasferta non è stata vietata ai tifosi della Juventus che arriveranno regolarmente in giornata a Napoli e si dirigeranno allo stadio in serata. 750 sono i biglietti venduti ai tifosi bianconeri che avranno un’area dedicata all’interno dello stadio. Essi saranno scortati dalle forze dell’ordine e sottoposti a controlli per evitare eventuali scontri e problemi di ordine pubblico, visto quanto accaduto recentemente sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli e della Roma. A Napoli i biglietti per la partita di stasera sono andati esauriti in pochissime ore, dimostrando l’entusiasmo dei tifosi per sostenere la propria squadra in una partita così importante per la corsa allo scudetto.

I controlli all’ingresso saranno minuziosi e anche il pullman della Juventus sarà scortato con attenzione fino al suo arrivo allo stadio. Le forze dell’ordine saranno dispiegate per evitare scontri tra le tifoserie. Sono state inoltre adottate ulteriori misure di sicurezza, prescritte dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, a seguito degli eventi accaduti recentemente.

La guerra tra tifoserie: il governo interviene con un decreto ad hoc per fermare la violenza degli ultrà

sul fronte ultras, il ministro dell’Interno, Piantedosi, potrebbe firmare presto un decreto ad hoc per fermare le violenze degli ultrà. Il decreto prevede di vietare le trasferte per un mese o più alle tifoserie di Roma e Napoli. Questa decisione è stata presa in seguito agli scontri avvenuti sull’autostrada A1 tra le due tifoserie e ha lo scopo di inviare un segnale chiaro. Il divieto di trasferta coprirà le partite fuori casa delle squadre dal 21 gennaio al 28 febbraio. Non si può escludere che ulteriori provvedimenti vengano adottati proprio in occasione della partita Napoli-Roma, prevista per il 29 gennaio.