Napoli-Juventus, anticipi e formazioni del big match della 18esima giornata di Serie A

Napoli-Juventus, la sfida tra la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie A 2022-2023. Scopri le probabili formazioni e i possibili scenari del match.

Il grande match tra Napoli e Juventus si avvicina e l’attesa tra i tifosi e gli appassionati di calcio è alle stelle. La 18esima giornata del campionato di Serie A offre uno dei big match più attesi della stagione, con la prima contro la seconda in classifica. Il Napoli di Spalletti, reduce da una fantastica prima parte di stagione, si prepara ad affrontare la Juventus di Allegri, che ha vinto 8 partite consecutive e si trova a soli 7 punti dalla vetta.

Entrambe le squadre hanno subito delle sconfitte nelle ultime partite, ma il Napoli è riuscito a reagire e a espugnare il campo della Sampdoria, allungando in classifica su Milan, Inter, Roma e Lazio. La Juventus, invece, ha vinto in extremis contro l’Udinese e si prepara a questo match con l’obiettivo di ridurre il gap dalla vetta.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Spalletti punterà sul recupero di Kim e sul duo Rrahmani-Mario Rui per la difesa. A centrocampo rientrerà Zielinski insieme ad Anguissa e Lobotka. L’altro dubbio riguarda l’attacco, con Politano e Lozano in lotta per un posto da titolare. Nella Juventus, invece, rivedremo Bremer in difesa e Locatelli in regia, mentre Fagioli è favorito rispetto a Miretti. In attacco ci saranno Di Maria e l’ex Milik, mentre Chiesa e Kean potrebbero partire dalla panchina.

Non ci saranno Bonucci, Cuadrado e Vlahovic tra le fila della Juventus a causa di infortuni. L’allerta è alta per questo match, con entrambe le squadre che vogliono vincere per continuare a lottare per il primo posto in classifica. Non perdere l’occasione di vedere questo emozionante match dal vivo, o di seguirlo in televisione o in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

Dirige il sig. Doveri.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, saranno i telecronisti DAZN di Napoli-Juventus.

NAPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Juve sarà visibile in diretta streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer o notebook e selezionare la finestra della partita.