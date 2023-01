Lo juventino Zuliani: “Spalletti è stato offensivo”. Bargiggia lo zittisce

Zuliani botta e risposta con Bargiggia: la polemica tra Spalletti e Allegri si infiamma tra i giornalisti.

La sfida tra Napoli e Juventus non riguarda solo i calciatori in campo, ma anche i loro allenatori. Spalletti e Allegri si sono scambiati dichiarazioni accese durante la vigilia del match, che hanno scatenato reazioni contrastanti tra i giornalisti.

Il giornalista juventino Claudio Zuliani ha definito le parole di Spalletti “offensive”, sottolineando come la Juventus continui a vincere mentre il Napoli si concentri sul gioco divertente.

“Luciano Spalletti è stato un po’ offensivo: parlando del gioco della Juventus, ha detto ‘quella roba là’. Mettiamola così: la Juventus continua a vincere, il Napoli a giocare bene. Così siamo tutti più felici”.

Paolo Bargiggia, difensore del Napoli, ha invece difeso il tecnico partenopeo, sottolineando come la sua squadra abbia una precisa identità di gioco e che la partita del Maradona sia di fondamentale importanza per entrambe le squadre.

“Luciano Spalletti ha ragione. La sua squadra ha una chiara identità di gioco, ben riconoscibile. Inoltre la Juventus, se dovesse perdere, andrebbe a meno dieci dalla capolista. Per questo motivo quella del Maradona è una gara importantissima più per i bianconeri che per i partenopei”.

La sfida tra i due allenatori e i loro sostenitori promette di essere avvincente, proprio come il match in sé. Non perdetevi le dichiarazioni dei protagonisti e tifate per la vostra squadra del cuore: il Napoli!