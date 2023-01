Milik sfida Osimhen: Napoli-Juve è già cominciata

Napoli-Juve le probabili formazioni: titolari saranno sicuramente Victor Osimhen e Arek Milik per la sfida tra bomber.

Max Allegri non ha tra i convocati Dusan Vlahovic, il serbo è sempre più un mistero, perché non riesce a tornare in campo nelle migliori condizioni. Addirittura non è nemmeno partito per la trasferta di Napoli. Luciano Spalletti può contare sul suo bomber di riferimento che è Victor Osimhen. Per il nigeriano 10 gol in campionato, 11 stagionali (10 in campionato) e 8 reti nelle ultime 8 giornate di Serie A.

Per Milik i numeri sono diversi ma comunque importanti. Il polacco ex Napoli ha segnato 7 reti in stagione (5 in Serie A), ma sta contribuendo in maniera importante alla risalita della Juventus. Suo il gol decisivo su punizione che ha permesso alla Juve di battere la Cremonese al 91′. Anche se in quel caso i bianconeri avrebbero dovuto subire almeno un paio di gol regolari, ma annullati da Ayroldi.

Probabili formazioni Napoli-Juve: Osimhen e Milik in attacco

In casa Juventus si registra pure l’assenza di Pogba, che sembrava dovesse finalmente rientrare tra i convocati. Invece il francese è ancora alle prese con un infortunio. Ma Allegri può stare sereno con i il recupero di Di Maria e di Chiesa.

Difficilmente Allegri deciderà di allontanarsi dal coperto 3-5-2 quindi è possibile che Chies a parta dalla panchina con Di Maria a sostegno di Milik. Recuperato Bremer si piazza al centro della difesa con Alex Sandro e Danilo. Fagioli titolari a centrocampo con Locatelli e Rabiot e fare da filtro mentre McKennie e Kostic saranno sulle fasce.

In casa Napoli, Spalletti sceglie ancora il 4-3-3. Meret in porta, con il recupero Kim in difesa con Rrahmani, Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce. Centrocampo classico con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco c’è il ballottaggio Politano-Lozano, con l’Italiano in vantaggio sul messicano. Poi Osimhen e Kvaratskhelia.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Juve:

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Juventus: Szczesny; DAnilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Dove vedere Napoli-Juve in tv

La partita tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN, una piattaforma di streaming sportivo che offre agli utenti la possibilità di guardare eventi sportivi in diretta e on demand. Per vederla in tv, ci sono diverse opzioni disponibili.

Una delle opzioni più semplici è quella di scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile. In questo modo, gli utenti potranno guardare la partita direttamente sulla loro tv, senza dover utilizzare altri dispositivi.

Un’altra opzione è quella di utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast per trasmettere la partita dallo smartphone o dal tablet alla tv. Inoltre, gli utenti possono guardare la partita su console di videogiochi come PlayStation e XBox. Infine, per gli abbonati a TIMVISION e Sky potranno attivare la Zona DAZN e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Orario Napoli-Juve

La sfida si gioca alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona ed è valida per la 18sima giornata di Serie A.