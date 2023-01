La Juve arriva a Napoli, i cori dei bianconeri campani. Arriva un “mariuoli” – VIDEO

La Juventus è arrivata a Napoli dove alloggerà presso l’Hotel Britannique in vista della sfida di Serie A che si gioca allo stadio Maradona.

I bianconeri sono partiti nel pomeriggio da Torino, dopo che Allegri ha diramato la sua lista dei convocati per la sfida con il Napoli. Il tecnico dovrà rinunciare ancora una volta a Vlahovic. In giornata c’è stato il primo confronto a distanza tra Max Allegri e Luciano Spalletti, che non hanno lesinato battute pungenti in conferenza stampa.

La Juve nel ritiro a Napoli

Intanto la Juventus ha cominciato respirare l’area napoletana. All’arrivo all’Hotel Britannique il pullman azzurro è stato accolto con i cori dei tantissimi tifosi juventini presenti sul territorio campano. Tante urla di giubilo alla discesa dei calciatori bianconeri. Ma tra i cori festanti dei tifosi della Juve è arrivato anche un “mariuoli’ in vernacolo napoletano, molto probabilmente lanciato da qualche tifoso azzurro. Un po’ di goliardia che di certo non fa male.