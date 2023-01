Napoli-Juve: De Laurentiis al Britannique, sede del ritiro bianconero

Aurelio De Laurentiis all’Hotel Britannique, il presidente del Napoli nello stesso hotel che ospita la Juve di Allegri.

Il numero uno della SSCN è stato pizzicato dalle telecamere mentre scendeva dall’auto per recarsi all’Hotel Britannique, sede del ritiro della Juve. Una vera e propria sorpresa per chi stava attendendo qualche segnale di presenza dei giocatori bianconeri.

De Laurentiis nel ritiro della Juve al Britannique

Ovviamente da galantuomo e dirigente il presidente De Laurentiis farà un saluto allo staff tecnico avversario, a cominciare da Allegri che è stato uno dei pensieri di De Laurentiis prima di prendere Spalletti.

Ma la presenza di De Laurentiis nello stesso hotel del ritiro della Juve, può essere spiegata anche in un altro modo. Il patron del Napoli spesso alloggia nel lussuoso hotel di Corso Vittorio Emanuele quando risiede a Napoli. Quindi la sua presenza non è una anomalia assoluta.

Non si sa ancora se il presidente del Napoli sarà allo stadio per seguire Napoli-Juve, sfida della 13sima giornata di Serie A che si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 il 13 gennaio 2023. De Laurentiis in questa stagione non sempre sta seguendo le gare degli azzurri allo stadio e la sua scaramanzia potrebbe ‘imporgli’ un altro forfait.