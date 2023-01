Gazzetta semina zizzania: il giallo Zielinski prima di Napoli-Juventus

Piotr Zielinski non rinnova con il Napoli: lo scrive Gazzetta dello Sport nel giorno di Napoli-Juventus.

Le notizie sono tali e quando arrivano devono essere date. Ma risulta veramente complicato credere che il blocco sul rinnovo di Zielinski con il Napoli sia arrivato alla redazione di Gazzetta proprio nella giornata di ieri. Anche perché si sa da tempo che il giocatore polacco è in trattativa con la SSCN ma non riesce a trovare l’accordo. Eppure non c’è mai stato alcun problema, né in campo, né fuori. Il giocatore ha un contratto fino al 2024, quindi al momento il Napoli non rischia nemmeno di perderlo parametro zero.

Napoli: rinnovo Zielinski

Secondo quanto fa sapere Gazzetta il problema del mancato accordo tra il Napoli e Zielinski è di natura economica. Attualmente il polacco riceve dalla SSCN uno stipendio lordo di 7 milioni di euro, mentre al netto sono 3,5 milioni di euro. Secondo i nuovi parametri economici del club azzurro non ci saranno aumenti, quindi Zielinski è già al massimo salariale.

La trattativa di Rinnovo tra il Napoli e Zielinski viene definita un po’ arenata e basta questa notizia, di cui si era già a conoscenza, per crearci un giallo proprio nel giorno di Napoli-Juventus. Magari sarà un caso ma nel giorno in cui c’è una partita importantissima per lo scudetto, si tira fuori qualche problema in casa Napoli.

Anche Carlo Alvino ieri ha criticato pesantemente Gazzetta. Organo di informazione che nella edizione on line ha continuato a parlare di un presunto errore dell’arbitro Abisso in Sampdoria-Napoli, anche due giorni dopo il termine della partita, come se quell’errore fosse stato decisivo ai fini del risultato.