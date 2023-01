Alvino contro Gazzetta: “Subdoli e faziosi. Ho fatto uno studio”

Carlo Alvino contro Gazzetta dello Sport, il giornalista analizza i voti dati dal quotidiano agli arbitri che dirigono il Napoli.

Il giornalista ha studiato i voti che Gazzetta dà agli arbitri. Ne viene fuori una curiosità, quelli che arbitrano una gara del Napoli vengono spesso penalizzati in maniera pesante. Basti pensare che la Gazzetta ha dato 3 in pagella all’arbitro Abisso di Sampdoria-Napoli, solo perché ha concesso due calci di rigore agli azzurri, oltre ad una espulsione contro la Sampdoria. Ma la stessa cosa fu fatta anche con Pairetto.

Mentre invece Gazzetta per Ayroldi che ha annullato due gol regolari alla Cremonese, contro la Juventus, non usa la stessa mano dura. Come si vede dal grafico di Carlo Alvino Gazzetta è quasi sempre il quotidiano che dà un giudizio peggiore all’arbitro del Napoli, rispetto ad altri quotidiano di tiratura nazionale. Sarà solo un caso, eppure c’è chi stenta a crederci.

L’analisi di Alvino viene fatta prima di Napoli-Juve, che verrà diretta da Doveri. Questa designazione ha suscitato il piagnisteo degli juventini. Ma la verità è che i precedenti di Doveri con il Napoli sono sconcertanti. La speranza è che il direttore di gara non commetta errori, perché la gara è troppo importante per essere condiziona dall’arbitro.