Ferrara: “Allegri ha detto una gran caz***a in conferenza stampa”

Liberato Ferrara giornalista, commenta Napoli-Juve e le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Il tecnico bianconero nel pre gara di Napoli-Juve, ha voluto scaricare tutta la tensione sul Napoli dicendo che la gara è importante solo per gli azzurri. Ecco il commento di Ferrara: “Se il Napoli perde resta prima con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Se la Juve perde va a 10 punti dalla prima. Considerando che per i non colorati “vincere è la sola cosa che conta” ho l’impressione che Allegri oggi ha detto una ca***ta…”.

La strategia è chiara mettere pressione sul Napoli. Il tecnico dei bianconeri verrà a giocare con il solito pullman davanti alla difesa, come fa praticamente sempre anche quando gioca contro squadre meno forti, almeno sulla carta. Difesa ed eventualmente contropiede, sperando in una giocata dei singoli. Questo il credo di Allegri che per la sfida con il Napoli non avrà nemmeno Vlahovic, che non rientra tra i convocati.

La Juventus dovrà cercare di sbancare lo stadio Maradona senza il suo bomber principale, che oramai è diventato un vero mistero. Il serbo non riesce più a trovare la migliore condizione e fa una fatica tremenda a trovare palle giocabili nel non gioco di Allegri.