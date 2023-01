Allegri pronto a parcheggiare il pullman: senza gioco la Juve vuole vincere a Napoli

Napoli-Juve si gioca alle 20.45 e Massimiliano Allegri è pronto a chiudersi in difesa per cercare la vittoria al Maradona.

La sfida è di quelle importantissime, non decisive ma sicuramente molto importante. Se il Napoli vince se ne va a più dieci punti sulla Juventus e tiene ancora a distanza il Milan che sfida il Lecce allo stadio Via del Mare.

Se vince la Juve mette pressione al Napoli portandosi a 4 punti di distacco, cosa che possono fare anche i rossoneri battendo i pugliesi. Il Napoli potrebbe giocare anche per un pareggio, ma non è nella natura degli uomini di Luciano Spalletti.

Nonostante Allegri in conferenza stampa sia nascosto dietro la fantomatica barba finta citata da Spalletti, la verità è che la Juve ha bisogno di una vittoria. La pressione è scaricata sui bianconeri, che se vogliono riaprire il campionato devono fare bottino pieno al Maradona.

Per riuscire a trovare la vittoria difficilmente Allegri userà una tattica diversa rispetto al bunker difensivo. Una tattica che nelle ultime otto giornate gli ha permesso di subire zero gol e vincere otto partite consecutive. I bianconeri giocheranno allo stesso modo anche Napoli-Juve, anche perché tra le fila azzurre c’è Osimhen a cui non va assolutamente concessa la profondità.

Spalletti è consapevole che Allegri è pronto a parcheggiare il pullman davanti alla difesa. Quindi tocca al tecnico del Napoli trovare la chiave giusta per scardinare la retroguardia juventina, magari con qualche tiro dalla distanza che in passato hanno sempre dato una mano.