Longhi: “Se il Napoli vince con la Juventus, non ha ancora fatto nulla…”

Bruno Longhi parla di Napoli-Juventus, sfida che si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle 20.45.

Il giornalista parla ai microfoni di Radio Sportiva e commenta la sfida tra Napoli e Juve e se una eventuale vittoria degli azzurri chiuderebbe il campionato: “Va detto che il Napoli ha un grosso vantaggio, ovvero che gioca meglio delle altre. Però bisogna anche sottolineare che se vince con la Juve sicuramente spazza via qualche polemica nata dopo la sconfitta con l’Inter, però non si può dire che il campionato sia chiuso“.

Longhi ricorda anche le grandi rimonte del passato come la “fatal Verona. Ma lo stesso Napoli in passato è stato rimontato, come nel 2018 proprio dai bianconeri. Ovviamente in casa di vittoria avrebbe un grande vantaggio, ma a venti giornate dalla fine, anche se il Napoli vince con la Juve, non si può dire che la lotta al titolo in Serie A sia già chiusa“.

Va ricordato che in caso di vittoria il Napoli metterebbe dieci punti tra se e la Juventus. Inoltre terrebbe sicuramente a distanza il Milan, che ha gli stessi punti dei bianconeri ma domenica 14 gennaio gioca con il Lecce allo stadio via del Mare. Quindi la squadra di Spalletti deve tenere conto anche dei rossoneri.