Juve-Siviglia, da Torino: “Identità, gioco e PALLE dove sono finite? Allegri via per sempre”

Continua la protesta dei tifosi bianconeri contro l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. E’ polemica sui social.

Sono tante, forse troppe le voci contrarie alla permanenza di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, che da sempre sottolineano la mancanza di gioco e ora si uniscono alla delusione per i risultati.

La Juventus è reduce dalla semifinale d’andata all’Allianz Stadium di Torino questa sera, terminata con il punteggio di 1-1. A rompere il ghiaccio la rete di un liberissimo En-Nesyri innescato da un contropiede velenoso degli spagnoli che hanno colto impreparata la difesa bianconera trafiggendo la porta difesa da Szczesny al 26′, raddoppio poi sfiorato in una seconda occasione con Ocampos.

A risollevare le sorti della Juventus è stato Federico Gatti che ha letteralmente ‘salvato’ i bianconeri dalla sconfitta con un colpi di testa provvidenziale in extremis al 96′ sugli sviluppi di un corner battuto da Chiesa.

Si tratta di un risultato ‘antipasto’ visto che è ancora tutto apertissimo nella sfida di ritorno della semifinale di Europa League che si disputerà giovedì 18 maggio alle ore 21 al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, ma nonostante il risultato portato a casa ed una grande speranza numerosi tifosi stanno sfogando la propria frustrazione sui social media con l’hashtag #Allegriout, che si è trasformato nello slogan degli anti-Allegri fin dal suo ritorno alla guida del club.

Diversi i commenti su Twitter di chi, arrivati al mese di maggio, riconosce la mancanza di fattori fondamentali per il gioco della Juventus.

“Maggio 2023, sta finendo il secondo anno di Allegri e, ad oggi, non abbiamo una identità, un gioco e soprattutto le PALLE! Che sono state sempre il segno distintivo della Juventus. Vi prego, cacciatelo via per sempre! Ci sta distruggendo! #JuventusSiviglia”.

“Cuadrado deve smetterla di giocare a calcio. Bonucci deve fare 20 passi indietro e fare il 22esimo. Alex Sandro, solo alla Juventus può giocare titolare uno così. Allegri che fa giocare una squadra così in un modo imbarazzante e non si prende le colpe. #JuventusSiviglia schifo”.

Di seguito i vari tweet:

