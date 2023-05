Osimhen al Napoli per un’altra stagione? Sparnelli: “Vi do una notizia certa al 100%”

L’ex addetto stampa azzurro, durante la trasmissione Tifosi Napoletani su Tele A, ci ha informati sul futuro di Victor Osimhen a Napoli.

Victor Osimhen, il talentuoso attaccante nigeriano classe 1998 del Napoli, è al centro dell’attenzione di importanti club internazionali. Tuttavia, secondo le parole di Massimo Sparnelli, ex addetto stampa della società azzurra, sembra che Osimhen resterà al Napoli per almeno un’altra stagione.

Durante la trasmissione Tifosi Napoletani su Tele A, Sparnelli ha fornito dettagli sulla situazione contrattuale del calciatore: “Aurelio De Laurentiis è molto rigido sui contratti e pretende che siano rispettati. Oggi, undici maggio 2023, ho una notizia sicura al 100% su Osimhen.“

“Posso confermare che l’attaccante nigeriano non lascerà la città partenopea. Victor Osimhen rimarrà a Napoli per almeno un’altra stagione. La situazione è diversa per Kim, il difensore coreano, poiché è noto che pende su di lui una clausola contrattuale. In quel caso, il Napoli non ha il potere di trattenerlo. Se una società arriva e paga la clausola, il giocatore partirà”, ha aggiunto Sparnelli durante la sua partecipazione televisiva.

Nonostante l’interesse di altri club verso Osimhen, sembra che il Napoli intenda mantenere il suo talento in rosa per almeno un’altra stagione. I tifosi azzurri possono quindi gioire della permanenza dell’attaccante nigeriano, che si prepara ad affrontare una nuova sfida nel campionato italiano.