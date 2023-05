Tensione allo Stadium: cori contro Adani in Juve-Siviglia, ecco la vera differenza con Napoli

Accoglienza non perfetta all’Allianz Stadium per Lele Adani. E’ qui che subentra una grande differenza con Napoli.

Nel pre-partita della semifinale di andata dell’Europa League tra Juventus e Siviglia, si sono verificati momenti di tensione e cori indirizzati all’ex calciatore Lele Adani, oggi opinionista. A pochi minuti dall’inizio del crucialissimo match tra la Juventus di Allegri e il Siviglia, i tifosi della Vecchia Signora hanno dedicato cori e insulti a Adani. L’ex giocatore dell’Inter, presente in veste di commentatore Rai, si trovava all’Allianz Stadium. Da tempo il rapporto tra i sostenitori bianconeri e uno dei volti noti della Bobo TV non è dei migliori, ma proprio questa ‘azione’ ha permesso di sottolineare ancor di più una differenza con Napoli e i tifosi azzurri.

CORI E INSULTI PER ADANI A TORINO, ECCO LA VERA DIFFERENZA CON NAPOLI

Adani si trovava sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium come commentatore Rai per seguire la partita tra Juventus e Siviglia. Tuttavia, dagli spalti sono arrivati immediatamente cori indirizzati all’ex Inter: “Adani uomo di mer..”. È evidente, quindi, una notevole differenza rispetto all’accoglienza ricevuta da Adani a Napoli. L’ex difensore ha passeggiato per i vicoli dei Quartieri Spagnoli, circondato da scherzi amichevoli, cori di sostegno, brindisi e condivisione di emozioni. Lo stesso Adani ha pubblicamente espresso la sua gratitudine verso i napoletani.

“Sono stato due giorni a Napoli. Non so che parole trovare per ringraziare i napoletani. Ogni parola non raggiungerebbe lo scopo cercato, perché Napoli è una città speciale fatta di gente speciale, che io amo, che sento nel cuore e che non riesce a non trasferirti amore e passione nella sua follia e nelle sue contraddizioni, ma con tante genuinità che mi rende migliore ogni volta che sono di passaggio”.

