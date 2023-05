Pisani, la dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Preparatevi a festeggiare il quarto scudetto”.

Angelo Pisani, durante la trasmissione televisiva Tifosi Napoletani, lascia tutti a bocca aperta pensando al quarto Scudetto del Napoli.

Durante la trasmissione televisiva Tifosi Napoletani, trasmessa sull’emittente campana Tele A, Angelo Pisani ha lasciato tutti a bocca aperta con una dichiarazione sconvolgente: “Ci metto la faccia”.

Il Codacons e alcuni avvocati napoletani hanno presentato una richiesta per la revoca dello Scudetto 2019 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli, che si è classificato secondo in quel campionato. Angelo Pisani ha discusso di questa questione nel corso della trasmissione televisiva Tifosi Napoletani, suscitando grande sorpresa tra gli ospiti presenti in studio: “Voglio lanciare un appello ai napoletani: preparate le nuove bandiere con il quarto scudetto“.

Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B dello stadio San Paolo, ora intitolato a Diego Armando Maradona, ha risposto con stupore: “Avvocato, ci sta comunicando una notizia? Se lo dice lei, le crediamo”. Angelo Pisani non si è fatto attendere nella sua replica: “Sì, ne sono certo. Non sarà una cosa immediata, ci vorrà del tempo, ma è quello che accadrà. Io ho sempre il coraggio di metterci la faccia”. Angelo Pompameo ha concluso affermando: “Non si tratta di un’ipotesi assurda, alla Juventus sono già stati revocati degli scudetti”.