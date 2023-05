Avv. Lubrano: “La Juve ha alterato la regolarità del campionato, ci sono i presupposti per assegnare Scudetto al Napoli”

L’avvocato Enrico Lubrano discute le possibili conseguenze dell’alterazione della regolarità del campionato 2018-2019 da parte della Juventus, sostenendo che ci sono i presupposti per assegnare lo Scudetto al Napoli.

L’avvocato Enrico Lubrano ai microfoni di cn24live ha espresso le sue opinioni sulla possibile restituzione dello scudetto al Napoli per la stagione 2018-2019 a seguito delle accuse mosse alla Juventus.

Durante un’intervista, Lubrano ha affermato: “Stiamo con i piedi per terra, noi abbiamo fatto ricorso al TAR il 3 marzo, la Corte Federale d’Appello ha detto che con le plusvalenze la Juve ha alterato la sua forza finanziaria e anche la regolarità del campionato“.

Ha continuato spiegando che il ricorso al TAR è stato presentato sulla base dell’idea che, se è stato accettato che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato, allora lo scudetto dovrebbe essere tolto e assegnato alla squadra che è arrivata seconda in classifica nella stagione 2018-2019, cioè il Napoli.

” Il Collegio di Garanzia avrebbe potuto dire che la Corte Federale d’Appello ha sbagliato dove dice che la Juve ha alterato l’esito del campionato ma questo non è successo”, ha detto Lubrano, riferendosi al rigetto dei ricorsi presentati dai legali dei dirigenti della Juventus, che secondo lui conferma la decisione della Corte Federale d’Appello.

Sottolineando che la regolarità del campionato è stata alterata, come confermato dal Collegio di Garanzia, Lubrano ha affermato che ciò conferma i presupposti per la richiesta di riassegnazione dello scudetto, un’azione che ritiene giuridicamente sostenibile.

Ha poi confrontato la situazione con quella di Calciopoli: “È un’azione nella quale crediamo perché ha una forte sostanza giuridica. Non riassegnazione dello scudetto? Accadde nell’anno 2004-2005, la Juve venne sanzionata nel 2005-2006 perché giudicata come l’unica che ha prodotto alterazione dei risultati di quella stagione, sul 2004-2005 invece ci sono state talmente tante società coinvolte che tutto il campionato venne compromesso e si decise di non assegnare il titolo a nessuno. In questo caso ci troviamo nel primo scenario, ossia solo la Juve ha alterato la regolarità del campionato.”

La dichiarazione di Lubrano aggiunge un ulteriore livello di tensione in una situazione già carica, mentre la Juventus, il Napoli e le autorità calcistiche italiane cercano di risolvere le conseguenze delle accuse di alterazione della regolarità del campionato.