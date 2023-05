Dzemaili da batticuore: “Finalmente il Napoli ha vinto lo Scudetto. Sono felicissimo”

Blerim Dzemaili manda parole da batticuore a tutti i tifosi: “Finalmente il Napoli ha vinto lo Scudetto. Sono felicissimo”

Blerim Dzemaili mostra tutta la sua felicità per lo Scudetto del Napoli. In un’intervista concessa a TMW, il centrocampista svizzero evidenzia la grande stagione svolta dalla squadra di Spalletti: “Come faccio a non seguire la Serie A nell’anno in cui il Napoli vince lo scudetto? Ho giocato tre anni lì, sono davvero molto felice per la piazza, per la società e per il presidente. È il bello del calcio, finalmente il Napoli ha vinto il titolo. Non dobbiamo dimenticare che ha preso giocatori che non si conoscevano e poi sono stati fondamentali”.

Per Dzemaili il Napoli ha meritato di vincere lo Scudetto

L’ex centrocampista poi prosegue: “Fin da inizio anno ha giocato un calcio spettacolare, ha un mister fantastico, secondo me uno dei migliori in Serie A”.

“Ha meritato questo scudetto dopo aver perso tanti capitani: è stato come ricominciare da zero, ma farlo in questo modo non se lo aspettava nessuno. Quando non te lo aspetti, vincere è ancora più bello“, ha concluso l’ex centrocampista del Napoli che, nonostante siano passati diversi anni, è sempre molto legato ai colori azzurri.