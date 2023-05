Collovati: “I napoletani insegnano come si festeggia. Li ammiro”

Fulvio Collovati ammira i napoletani perché stanno insegnando come si festeggia uno Scudetto a tutta l’Italia

Fulvio Collovati, utilizza parole bellissime per la tifoseria del Napoli. Il Campione del Mondo nel 1982 con la nazionale italiana di Enzo Bearzot, ha espresso il suo concetto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Bisogna godersi sino in fondo questo scudetto, anche per 1 o 2 mesi, perché no? I napoletani ci stanno insegnando come si festeggia, avendo vinto uno Scudetto incredibile. Leggo e sento di qualcuno che storce il naso per la festa continua, non sono d’accordo ed anzi me ne fregherei. Molto spesso noi del Nord siamo distaccati, freddi, non sappiamo goderci i momenti ed è per questo che ammiro come i napoletani stanno celebrando lo Scudetto, lo stanno festeggiando nel modo giusto, che con goliardia, ironia e fantasia”.

Per Collovati i napoletani stanno celebrando lo Scudetto nel modo giusto

Collovati ha poi aggiunto: “Fatemi dire una cosa sul club: quest’anno il Napoli non è criticabile per nulla al mondo, è stato esempio di programmazione, di capacità e competenza. La società ha preso calciatori semisconosciuti, nessuno avrebbe scommesso sugli azzurri e invece… Sono state compiute le scelte giuste e Spalletti è stato bravissimo a creare il gruppo: complimenti a tutti. La semifinale di Champions Milan-Inter? La commenterò per radio Rai: i nerazzurri partono favoriti, ma nella coppa può succedere di tutto, il Napoli ne sa qualcosa”.