La piccola Rachele al Maradona “Papà, perché tutti mi vogliono bene?”. La risposta: “Questa è Napoli!”

Rachele, la giovane tifosa del Napoli, incanta il Maradona e diventa virale su TikTok. La Piccola Cholita, si emoziona durante la partita degli azzurri.

Rachele è una bambina romana di appena sette anni, ma il suo cuore batte per il Napoli. Questa piccola tifosa del Napoli è diventata una stella di TikTok, raccontando la sua passione per i colori azzurri e conquistando il cuore dei napoletani.

“Due anni fa siamo andati a Napoli con la famiglia della mia compagna. Mia figlia Rachele, che aveva solo cinque anni, mi guarda e dice ‘Papà, io mi sono innamorata di Napoli‘. Da quel giorno ha iniziato a sentire le canzoni napoletane. Non sapevo che si sarebbe appassionata così tanto”, racconta Massimiliano Piga, il padre di Rachele, ridendo al pensiero di quanto la sua bambina si sia appassionata al Napoli.

La storia d’amore tra Rachele e il Napoli è andata oltre la semplice passione per il calcio. La piccola tifosa è riuscita a convincere i suoi genitori a portarla allo stadio Diego Armando Maradona per vedere la sua squadra del cuore dal vivo.

Rachele era allo stadio, in Curva, per assistere alla partita del Napoli. Come sempre, i suoi video hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi e sono diventati virali su TikTok. Ma c’è stato un momento che ha colpito particolarmente Rachele e suo padre.

A fine partita, con la tipica curiosità dei bambini, Rachele ha chiesto a suo padre: “Papà, perché tutta questa gente che non conosco mi vuole bene?”. La risposta di Massimiliano è stata semplice, ma carica di significato: “Perché questa è Napoli!”.

La storia di Rachele ci ricorda quanto il calcio possa essere una passione che unisce, una passione che non conosce età né confini geografici. E ci ricorda anche l’ospitalità e l’affetto del popolo napoletano, pronto ad accogliere con calore anche la più piccola dei suoi tifosi.