Scudetto Napoli, Argentina Campione del Mondo: è stata la mano de Dios

Scudetto Napoli e Argentina Campione del Mondo le due squadre di Diego Armando Maradona, tutte le analogie.

C’è chi non ci vuole credere, ed ha le sue giustissime ragioni. C’è chi invece, come vi scrive, che invece ha deciso di crederci. Eppure Diego Armando Maradona non l’ho visto mai giocare, almeno mai dal vivo. Quando il Napoli vinse il suo primo scudetto non ero ancora nato, quando ha vinto il secondo avevo appena due anni. Eppure a furia di Vhs prima, Cd poi e YouTube e quant’altro ho visto molto, tanto, tantissimo del giocatore più forte del mondo. Tanto da svilupparne una venerazione, anche perché il Barrilete Cosmico è senza ombra di dubbio il dio del calcio.

Maradona simbolo di Argentina Campione del Mondo e Napoli con lo scudetto

Il 18 dicembre 2022 l’Argentina di Leo Messi vince la Coppa del Mondo in Qatar, il 4 maggio del 2023 il Napoli diventa campione d’Italia matematicamente, nella stagione calcistica 20223/23.

Il doppio successo dell’Argentina e del Napoli non è un evento unico nella storia. Come accaduto quest’anno, anche quando la squadra partenopea conquistò il suo primo scudetto, si verificò un trionfo dell’Albiceleste ai Mondiali dell’anno precedente. Stiamo parlando degli anni 1986-1987, quando l’Argentina vinse prima il campionato mondiale in Messico, in una finale che si concluse ai tempi supplementari con una vittoria per 3-2 contro la Germania Ovest, e successivamente il Napoli si aggiudicò il titolo nazionale dopo una stagione straordinaria.

Scudetto Napoli e Argentina Campione del Mondo le due squadre di Maradona ripetono l’impresa. Perché vincere al Sud non è mai semplice, perché far gioire questi due popoli tanto simili, legati indissolubilmente dal nome del dio del calcio, è una delle cose più belle che ci siano.

Volete che in tutta questa magia, in tutta questa gioia, nella grande festa dell’Argentina ed in quella altrettanto grande di Napoli, non ci sia la mano de Dios? Io credo che ci sia, anzi sono convinto che Diego Armando Maradona da lassù ci ha messo del suo. E allora come direbbe Victor Hugo Morales: “Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas…“.