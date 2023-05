Materazzi punzecchia la Juve sui social: il riferimento a Napoli e Bono Vox diventa virale

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, non perde occasione per ironizzare sui rivali storici della Juventus. Un suo post recente, che coinvolge Bono Vox e Napoli, sta facendo il giro del web.

Marco Materazzi non ha mai nascosto la sua rivalità sportiva nei confronti della Juventus. L’ex difensore dell’Inter, campione del mondo nel 2006, non perde mai occasione per scherzare e punzecchiare i bianconeri. Questa volta, però, l’occasione per sfottere la “Vecchia Signora” gli è stata fornita da Bono Vox, il frontman degli U2, di passaggio a Napoli per il suo tour.

Durante una visita in un noto locale del centro di Napoli, Bono Vox ha dichiarato di essere “allergico solo alla Juve“. Un’affermazione che ha fatto il giro del web e che non è sfuggita a Materazzi.

L’ex difensore ha colto al volo l’occasione per fare una battuta a spese della Juventus. Suoi canali social, ha condiviso l’affermazione di Bono Vox, commentando: “Co, come mai...” con una risata.

Il riferimento di Materazzi sembra essere ad una storica canzone che allude alle difficoltà della Juventus a vincere da anni la Champions League. Un’ironia che non è sfuggita ai fan dell’Inter, e che ha scatenato numerose risate e condivisioni sui social.

Il post di Materazzi è diventato virale in poco tempo, dimostrando ancora una volta come l’ex difensore non perda mai l’occasione per scherzare a spese dei bianconeri. Una rivalità sportiva che, anche a distanza di anni, continua a essere sentita e a scatenare reazioni tra i tifosi.