Spratak Mosca-Napoli: Lozano cambia ruolo, Mertens non gioca, le scelte di Spalletti

Il Napoli sfida lo Spartak Mosca in Europa League con tante assenze per infortunio, una partita da vincere per anticipare la qualificazione. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di tanti calciatori, con le assenze più importanti che si segnalano in attacco dove mancano Osimhen, Insigne e Ounas, a centrocampo manca invece Anguissa. Il centravanti nigeriano ieri si è operato per una frattura allo zigomo. L’intervento è riuscito ma Osimhen resterà fuori per tre mesi. Fuori anche Insigne per un problema muscolare, mentre Ounas è ai box già da qualche settimana. Tra gli assenti del Napoli si segnalano anche Politano, Demme e Zanoli per Covid.

Europa League: formazione Napoli

Spalletti in conferenza stampa ha chiesto una reazione nel momento di difficoltà ed ha esaltato i suoi calciatori. Le tante assenze, non vogliono essere un alibi, ma alla lunga potrebbero farsi sentire. Intanto per la sfida Spartak Mosca-Napoli che si giocherà oggi 24 novembre alle ore 16.30, bisognerà cambiare la formazione del Napoli.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport ci sarà un cambio in porta con Meret titolare al posto di Ospina. In difesa titolare Juan Jesus al fianco di Koulibaly, sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo il posto di Anguissa verrà preso da Lobotka al fianco di Fabian Ruiz. Scelte forzate in attacco dove però Spalletti decide di tenere fuori Mertens. Cambio di ruolo per Lozano che gioca esterno sinistro al posto di Insigne con Zielinski centrale ed Elmas a destra, il centravanti sarà Petagna.

Formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Kouliblay, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; elmas, Zielinski, Lozano; Petagna.