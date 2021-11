Spartak-Napoli, anche Insigne si ferma. I convocati

Lorenzo Insigne salta la sfida tra Napoli e Spartak Mosca di Europa League. Problema muscolare per l’attaccante azzurro. Una vera e propria maledizione per la squadra di Luciano Spalletti che deve fare a meno di molti giocatori. Osimhen e Anguissa sono fuori per infortunio, così come Ounas. Demme, Politano e Zanoli sono ancora positivi al Covid 19.

Ultimo della lista è Insigne che non gioca con lo Spartak Mosca in Europa League. Ecco il bollettino del Napoli: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo”.

Insigne non figura nemmeno tra i convocati. In attacco è stato chiamato il giovane Ambrosino. Ecco i convocati del Napoli per la sfida con lo Spartak Mosca.

Portieri: Ospina, Meret, Idasiak.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna.