Spinazzola: “Ho visitato un posto di Napoli veramente bellissimo”

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli Racconta la visita a San Gregorio Armeno: “Bellissimo, un luogo a parte di Napoli”

Leo Spinazzola, nuovo acquisto del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, rivelando dettagli sul suo compagno Romelu Lukaku e sulla sua recente esperienza nella città partenopea.

Riguardo Lukaku, Spinazzola ha espresso parole di grande ammirazione:

“Ho avuto la fortuna di giocarci con Roma ed al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina, ha un target incredibile e averlo cambia il mondo”.

L’esterno, arrivato in estate su indicazione di Antonio Conte, ha poi raccontato di una recente visita in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli:

“Lunedì sapete dove siamo stati? A San Gregorio Armeno, è stato veramente bellissimo, un luogo a parte di Napoli, davvero stupendo devo dire. Sono rimasto molto sorpreso dal calore del luogo”.

Spinazzola ha visitato la famosa strada dei presepi insieme alla sua famiglia, rimanendo colpito dall’atmosfera unica del posto. Durante la visita, l’esterno azzurro è stato anche omaggiato con una statuetta che lo raffigura, creata dal maestro Ferrigno.

Queste parole di Spinazzola testimoniano non solo il suo entusiasmo per il nuovo compagno di squadra Lukaku, ma anche il suo crescente legame con la città di Napoli. Il suo apprezzamento per San Gregorio Armeno dimostra come stia rapidamente entrando in sintonia con la cultura e le tradizioni partenopee.

Per i tifosi del Napoli, sentire un nuovo acquisto parlare con tale entusiasmo della città è sicuramente un segnale positivo. Spinazzola sembra pronto non solo a dare il massimo in campo, ma anche a immergersi completamente nella realtà napoletana.