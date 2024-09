Napoli, il debutto dei nuovi acquisti: Lukaku, McTominay e Neres potrebbero partire titolari contro il Cagliari

Conte potrebbe schierare i tre nuovi acquisti fin dal primo minuto nella sfida di domenica tra Cagliari e Napoli.

Il Napoli si prepara a un grande incontro contro il Cagliari e i tifosi azzurri sono in fermento per vedere all’opera i nuovi acquisti che hanno arricchito la squadra durante la finestra di mercato. Domenica 15 settembre, alle ore 18, l’Unipol Domus sarà teatro di una sfida che promette di entusiasmare. Antonio Conte, tecnico del Napoli, potrebbe sorprendere tutti schierando non solo Romelu Lukaku dal primo minuto, ma anche altri due volti nuovi.

Lukaku in prima linea, ma non solo

Romelu Lukaku, il grande colpo dell’estate, è pronto a dimostrare il suo valore. L’attaccante belga ha deciso di rinunciare alla convocazione con la Nazionale per concentrarsi completamente sul Napoli e integrarsi al meglio con il gruppo. La sua presenza in campo è quasi certa, e i tifosi sono in trepidante attesa di vederlo fare il suo debutto ufficiale in campionato con la maglia azzurra.

Ma le novità non finiscono qui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Scott McTominay e David Neres sono in lizza per partire titolari contro il Cagliari. McTominay, centrocampista scozzese proveniente dal Manchester United, ha già dimostrato di avere il potenziale per fare la differenza. Con due reti in altrettante partite con la Nazionale, ha attirato l’attenzione di Conte, che potrebbe preferirlo ad Anguissa, il quale rientrerà solo nei prossimi giorni dopo l’impegno con il Camerun.

David Neres, ala brasiliana recentemente arrivata dal Benfica, ha avuto un impatto positivo sin dal suo arrivo. Con due assist in altrettante partite, Neres ha approfittato dei giorni di riposo per perfezionare la propria condizione fisica e farsi trovare pronto per un ruolo da titolare.

Antonio Conte sembra deciso a sfruttare al meglio le nuove risorse a sua disposizione e il match contro il Cagliari potrebbe essere l’occasione perfetta per integrarle nel suo sistema di gioco. Con Lukaku, McTominay e Neres in campo, il Napoli potrebbe adottare una strategia offensiva e dinamica, capace di mettere sotto pressione la difesa avversaria e portare a casa tre punti fondamentali.