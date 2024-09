Lukaku e Neres pronti per l’esordio: Conte studia la nuova formazione del Napoli

Lukaku rinuncia alla nazionale per accelerare l’inserimento. Neres in ballottaggio con Politano. Conte valuta le condizioni dei nazionali per il prossimo match.

Antonio Conte si prepara a ridisegnare l’attacco del Napoli con i nuovi arrivati che scalpitano per una maglia da titolare.

Il Corriere dello Sport rivela: “Lukaku scalpita per una maglia dal primo minuto e si avvia a guidare l’attacco, così come David Neres, in lotta con Politano”.

Romelu Lukaku dimostra grande dedizione al progetto azzurro. Il quotidiano sottolinea: “Il belga ha rinunciato alla convocazione in nazionale. Ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima il ritmo partita”.

Anche David Neres si candida per un posto nell’undici titolare, sfidando Politano per una maglia da esterno.

Il tecnico pugliese avrà presto a disposizione una rosa completa, con numerose soluzioni e alternative. La priorità sarà valutare lo stato fisico dei nazionali al loro rientro.

Lukaku e Neres hanno sfruttato la pausa per allenarsi intensamente, a volte anche individualmente, dopo la vittoria sul Parma.

Cresce l’attesa per vedere il nuovo Napoli di Conte in campo, con un attacco potenzialmente rinnovato e più incisivo.