Spalletti: si presenta a Napoli con il primo colpo di teatro

Luciano Spalletti e la sua presentazione al Konami Center sono finite sotto la lente di ingrandimento dei media. Il nuovo allenatore del Napoli ha affrontato ogni argomento, anche quello relativo a Totti a cui ha lanciato una frecciatina. Tra gli argomenti trattati anche il calciomercato con Emerson Palmieri e altri potenziali acquisti, ma soprattutto il concetto che la squadra azzurra è già forte ma potrebbe pure perdere qualche pezzo. Ma per chiunque si fosse perso i cinque punti fondamentali della conferenza stampa di Luciano Spalletti, li può rileggere.

Spalletti ed i tifosi

Altro concetto chiave di Luciano Spalletti in conferenza stampa è stato il rapporto con la tifoseria. Un legame che forse anche a causa del Covid 19 si è affievolito. Lo stadio vuoto non ha sicuramente aiutato Gattuso e la distanza tra tifosi e squadra si è fatta più estesa. Spalletti vuole recuperare quel rapporto e lo ha voluto fare anche attraverso un colpo di teatro, come scrive Corriere della Sera: