Spalletti: “Fondamentale vincere con i Rangers. Turnover? 3, 4 cambi. Su Anguissa…

Spalletti dichiara in conferenza stampa che è fondamentale vincere contro i Rangers Glasgow e che farà turnover con 3, 4 cambi

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara di Champions League contro i Rangers Glasgow, match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domani alle 21. Sul match il trainer toscano afferma: “La gara contro i Rangers? Quello che diciamo noi è uguale per tutti, nel senso che in tutte le partite bisogna mettere il massimo. Le difficoltà sono di ripetersi ogni volta, bisogna sempre mettere dentro tutte le qualità che ci vogliono. Bisogna andare forte, vincere domani potrebbe rivelarsi fondamentale poiché ci permetterebbe di arrivare a giocare la partita con il Liverpool con 15 punti e usare la differenza reti a nostro favore.

L’allenatore conferma le voci di turnover? “Scelgo i giocatori per vincere le partite, se poi ci sono altri giocatori forti fuori questo mi dà una maggiore possibilità di scelta. Domenica siamo tornati alle 2 di notte, abbiamo fatto solo due allenamenti leggeri, abbiamo una rosa di livello e cambieremo 3-4 calciatori che sono più freschi”.

Spalletti indica la soluzione per frenare l’astio verso Napoli

A che punto è la crescita della squadra? “Per quanto riguarda le partite viste fino ad ora possiamo dire di essere a un buon livello. Abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, non siamo mai stati messi in difficoltà dagli avversari, però riguarda fino a questo momento qui, quello che diventa fondamentale non è soffermarsi su quello che siamo riusciti a fare, ma dobbiamo trovare una soluzione per quello che dobbiamo essere. Abbiamo calciatori che tirano fuori dei pezzi superiori alla media, ad esempio il gol di Osimhen di domenica, è un pezzo da aggiungere ai grandi calciatori e grandi squadre che fanno parte della storia del calcio”.

La Roma ha ricevuto una multa. Da uomo di calcio qual è la soluzione per arginare l’astio verso Napoli? “Si possono togliere barriere, io proverei a far arrivare le persone senza recinzione, vediamo cosa fanno, forse è il recinto che ti stimola ad andare di là. Mettere in evidenza cosa fanno migliaia di persone che amano il calcio e vogliono divertirsi e godere dello spettacolo, e buttare fuori gli imbecilli che disturbano e fanno casino, quelli sono in minoranza, e dare spazio ai bambini che vogliono vedere sport e dare slancio anche al sociale. Gli stadi sono lasciati a come erano tanti anni fa, non aiutano, servono stadi nuovi, creano posti di lavoro, prospettive e duemila situazioni”.

Spalletti commenta il rendimento dei Rangers Glasgow

Le dà fastidio quando sento che il Napoli non ha meritato una vittoria? “E’ vero siamo primi in diverse competizioni, ma conta essere primi per i nostri tifosi, noi abbiamo il dovere di tentare di essere primi in tutto quello che facciamo per rappresentare i nostri tifosi. Poi figuriamoci se io rispondo a uno come Mourinho, con la storia che ha, se lui dice qualcosa io devo stare attento per capire anche altro. Noi siamo contenti di ciò che stiamo facendo”.

Periodo difficile per i Rangers tra infortuni e brutte prove? “Ho visto le ultime partite, ho trovato molte cose fatte bene, van Bronckhorst è un tecnico di qualità e sa trovare soluzioni. Nell’ultima col Liverpool a fine primo tempo era 1-1 ed avevano avuto altre situazioni chiare per far gol. E’ un errore pensare ad una squadra abbordabile, non lo penseremo. Noi andremo a dare il massimo altrimenti significherebbe non avere il dna vincente”.

Anguissa verrà convocato? Ndombelé l’ha sostituito bene? “Anguissa è convocato. Sì, sono soddisfatto, se ha giocato la volta dopo… l’urlo Champions del Maradona è un copyright tutto nostro. Ti va bene come risposta? (ride, ndr)”