Cori offensivi contro Napoli: solo una multa alla Roma dal Giudice Sportivo

La Roma riceve una multa di 15mila euro per i cori offensivi dei propri tifosi nei confronti dei supporters del Napoli

Multa di 15mila alla Roma da parte del Giudice Sportivo per i cori offensivi dei supporters giallorossi nei confronti di Napoli. La società romanista se la cava con una sanzione pecuniaria dopo che per tutto il lunedì si era vociferato di una mano pesante. La passa liscia anche Karsdorp: quest’ultimo aveva avuto un brutto faccia a faccia con l’arbitro Irrati che tra l’altro gli aveva pestato i piedi. Oltre alla Roma multate altre cinque società.

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata di Serie A

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori. al 46° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7°del secondo tempo, lanciato nel recinto al giuoco un bicchiere semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere impedito, al termine del primo tempo, l’ingresso nell’area spogliatoi di un proprio calciatore squalificato, il quale peraltro si allontanava immediatamente dichiarando di non sapere che qui era precluso fare ingresso e sostare in detta area