Spalletti e la mossa ‘a sorpresa’ per battere il Milan in Champions

Lobotka libero dalla marcatura di Bennacer: la mossa tattica a sorpresa del tecnico partenopeo Luciano Spalletti nella sfida di domani con il Milan.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha deciso di adottare una mossa a sorpresa per sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan, liberando Stanislav Lobotka dalla pressione della squadra rossonera. L’obiettivo è quello di fornire al giocatore maggiore libertà di movimento in campo, permettendogli di sfuggire alla marcatura dell’algerino Bennacer che lo aveva costantemente tenuto sotto controllo nella precedente partita di Champions League, terminata con la vittoria ‘di misura’ della compagine allenata da Stefano Pioli: “La chiave tattica è fra le mani e soprattutto fra i piedi di Bennacer. Si incollerà a Lobotka come all’andata, facendo il trequartista come posizione e il mediano come lavoro, oppure tornerà a giocare da regista una trentina di metri più giù?”.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Spalletti potrebbe affidarsi all’indicazione di sabato scorso quando il tecnico nella ripresa ha inserito Zielinski al posto di Demme nel ruolo di centrocampista centrale, in tandem con Anguissa, per aiutare Lobotka nella costruzione di gioco. La sfida contro il Milan è attesa con grande trepidazione in casa Napoli e la mossa tattica del tecnico potrebbe essere determinante per il successo della squadra partenopea: “Visto il risultato dell’andata e vista l’eccellente partita dell’algerino sul regista slovacco, è probabile che Pioli riproponga la mossa. Toccherà a Lobotka sottrarsi alla marcatura e può essere un’indicazione quella di sabato scorso quando Spalletti, nella ripresa, ha inserito Zielinski al posto di Demme affidando al polacco (in tandem con Anguissa) il ruolo di centrocampista centrale: potrebbe aiutare Lobotka nella costruzione”.