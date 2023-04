PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: CHI PASSA IN SEMIFINALE?

Un’intera città è pronta, con i suoi tifosi che non vedono l’ora che arrivi il fischio d’inizio di Napoli – Milan, il match più importante della stagione e forse degli ultimi anni.

Le sfide fra partenopei e il diavolo hanno sempre avuto una grande rilevanza: basti pensare ai magici incontri di fine anni ottanta che valevano il tricolore fino ad oggi, dove arriviamo ad una partita che ci dirà chi fra Napoli e Milan passerà alle semifinali di Champions League.

I rossoneri sono una squadra forte nonché i campioni d’Italia in carica, ma questo Napoli può davvero sognare di entrare, per la prima volta nella sua storia, fra i quattro club più importanti d’Europa.

Analizziamo insieme gli stadi di forma, i moduli di gioco e i talenti che scenderanno in campo, nel prossimo paragrafo: leggi qui sotto per saperne di più.

IL NAPOLI HA UN GIOCO ARMONIOSO, MA IL MILAN È IMPREVEDIBILE

Due squadre così diverse ma allo stesso tempo così simili: Luciano Spalletti affida le chiavi del suo gioco offensivo a fuoriclasse assoluti come Kvara e Victor, con Lozano o Politano che si alternano nel completare un fantastico tridente d’attacco.

Gli Azzurri scendono solitamente in campo con un 4-3-3 conosciuto a memoria dai calciatori del Napoli; questo è un modulo che dà garanzie d’affidabilità e che al tempo stesso esalta le qualità dei centrocampisti e uomini d’attacco della squadra.

Il Milan quest’anno non è stato costante, ma ha in Stefano Pioli un allenatore esperto che sa cambiare e sorprendere i propri avversari con mosse imprevedibili.

Quante volte infatti il tecnico emiliano ha portato a casa successi inserendo quell’elemento tattico in più? Basti pensare al trequartista atipico che l’anno scorso gli regalò il tricolore, ma anche a Theo che taglia in mezzo, insomma Pioli ne sa una più del Diavolo (e del resto, è lì che allena!).

Il Milan di solito si schiera con un 4-2-3-1 che, alla bisogna, si trasforma in un modulo con difesa a 3.

Siamo certi che assisteremo ad un match dove la tattica la farà da padrone: siamo davanti a due squadre forti e non troppo lontane come livello di gioco (anche se il Napoli ha qualcosa in più, senza dubbio), con due allenatori fra i più in gamba nel quadro italiano e internazionale odierno.

Scopriamo infine, nel paragrafo che segue, le quote e i pronostici di Napoli – Milan, qui sotto.

PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: A CHI ANDRÀ IL PASS PER LE SEMIFINALI?

Napoli Pareggio Milan 1.84 3.39 4.49

La partita del Maradona offre numerosi spunti anche in ottica quote e pronostici.

Una poco probabile vittoria fuori casa del Milan è data a 4.49, mentre una più accreditata vittoria del Napoli è offerta a 1.84.

Il risultato di parità al novantesimo beneficia di un 3.39.

Ci vuole poco ad infiammare questo match: uno scatto di Leao, un’inzuccata di Giroud o magari un inserimento poderoso di Osimhen alle spalle della difesa avversaria o ancora un tiro da fuori di Kvaratskhelia: di talento in campo ce n’è in abbondanza, così come di voglia da parte nostra di assistere a questo match spettacolare!