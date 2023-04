Il Mattino – De Laurentiis in forse, deve partire per gli USA

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sull’attesissimo sconto di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan e sulle prossime ‘mosse’ del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La prima pagina de Il Mattino di oggi si concentra sul mondo del calcio italiano con particolare attenzione all’attesissimo scontro di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, in programma domani sera alle ore 21 al Maradona. In prima pagina anche il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis e la partenza per gli Stati Uniti.

Il titolo in prima pagina recita: “De Laurentiis in forse, deve partire per gli USA”. La situazione è ancora incerta e la notizia sarà seguita da vicino nei prossimi giorni. Poi ancora: “Osimhen si fa in quattro. Operazione rimonta contro il Milan”.