Gazzetta – Napoli-Milan, l’attesissimo scontro in Champions League: “L’Europa vi guarda”

Scopri le dichiarazioni del tecnico Montella e le ultime news su Inter, Roma, Juventus e Napoli nella corsa all’Europa. In esclusiva le ultime rivelazioni sul futuro di Lukaku sulla prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La partita tra Napoli e Milan per i quarti di finale di Champions League attira l’attenzione di tutta l’Europa, come titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina: “Napoli-Milan, l’Europa vi guarda”. Il tecnico Anche l’attuale allenatore dell’Adana Vincenzo Montella si è soffermato sull’incontro affermando che Osimhen, attaccante del Napoli, può cambiare le sorti della partita, ma che i rossoneri vantano una maggiore esperienza: “Con Osimhen sarà una squadra diversa, Kim e Anguissa importanti ma non fondamentali. Giroud campione abituato a vincere”.

Intanto la dirigenza dell’Inter sembra aver preso una decisione: Lukaku lascerà la squadra alla fine della stagione. Nonostante ciò i nerazzurri puntano al quarto posto e stanno pensando ad un premio per raggiungerlo.

La Roma continua a volare nella corsa all’Europa, accumulando un vantaggio di cinque punti sulla quinta posizione. Al contrario, la Juventus non riesce a decollare e incassa un brutto flop. Nel match contro il Sassuolo Fagioli commette un errore che lo porta alle lacrime.