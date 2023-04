Napoli-Milan: L’odio unisce più dell’amore. I tifosi della Juve hanno deciso per chi tiferanno

Napoli-Milan, i tifosi della Juventus hanno deciso da che parte schierarsi per la sfida di Champions League, quando si dice: L’odio unisce molto più dell’amore”.

Il grande calcio italiano è pronto ad assistere ad uno dei match più attesi e sentiti della stagione, ovvero la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Tuttavia, la vera sorpresa riguarda i tifosi della Juventus, che hanno deciso di schierarsi con i rossoneri.

La Juventus, ormai fuori dalla competizione e reduci da una serie di sconfitte, ha i suoi tifosi che vivono la loro passione calcistica in maniera particolare, ovvero attraverso l’odio per le altre squadre piuttosto che l’amore per la propria. Ed è così che, in vista della partita tra Napoli e Milan, gli juventini hanno deciso di supportare i rossoneri piuttosto che “quelli là”, ovvero i partenopei.

In una sorta di tifo negativo, i tifosi bianconeri si preparano a vivere questa partita come una sorta di vendetta verso le due squadre che stanno ancora lottando per la vittoria in Champions League. Nonostante la Juventus sia già fuori dalla competizione, i suoi tifosi sentono il dovere di esprimere la loro antipatia verso i loro avversari, dimostrando ancora una volta che l’odio unisce molto più dell’amore.

NAPOLI-MILAN: GLI JUVENTINI TIFERANNO PER I ROSSONERI

Mentre gli appassionati di calcio si preparano a vivere questo match con grande entusiasmo, la Juventus si prepara ad affrontare due processi che mettono a rischio il futuro della squadra. Tuttavia, la partita tra Napoli e Milan resta al centro dell’attenzione dei tifosi, in particolare dei partenopei che puntano tutto su questa partita per raggiungere la semifinale come ha annunciato Zielinski.

In attesa del fischio d’inizio, l’attenzione si concentra sull’arbitro designato per dirigere questo derby in salsa tricolore, ovvero il polacco Szymon Marciniak, considerato uno dei migliori arbitri al mondo. I tifosi di Napoli e Milan si preparano ad affrontare una partita molto delicata e di grande prestigio. Carlo Alvino, giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli, sui propri canali social ha pubblicato un post nel quale si annuncia che i i tifosi della Juventus, pur non avendo una vera e propria preferenza, si preparano a supportare il Milan come espressione della loro antipatia verso il Napoli.

“Qui studio a voi stadio”, gli juventini o hanno ufficialmente affermato che, nella gara di Champions di martedì prossimo sosterranno TUTTI il Milan piuttosto che “quelli là”.. L’odio unisce molto più dell’amore”.

La partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan si preannuncia come uno degli eventi più attesi e sentiti del calcio italiano, con i tifosi della Juventus che hanno deciso di supportare i rossoneri piuttosto che “quelli là”. Una partita che promette grandi emozioni e che, sicuramente, terrà tutti gli appassionati di calcio con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Che giornate meravigliose 🤩 https://t.co/vHDlIKciup — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 16, 2023