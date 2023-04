Napoli, Zielinski carico per la sfida contro il Milan: L’audio sta facendo il giro il web” – VIDEO

Zielinski alza il livello di adrenalina del Napoli contro il Milan: il messaggio WhatsApp sta scuotendo il web. Chiaro avviso ai rossoneri.

Piotr Zielinski carica il Napoli in vista della sfida contro il Milan: l’audio su WhatsApp che sta facendo il giro del web suona come un chiaro avviso all’avversario. Dopo aver archiviato la partita contro il Verona, i tifosi azzurri pensano solo alla super sfida di martedì e alla possibilità di passare i quarti di finale di Champions League. Anche Zielinski appare molto carico, come dimostra il messaggio audio pubblicato dal giornalista Carlo Alvino sui suoi canali social.

Zielinski ha le idee chiare… pic.twitter.com/EGMBjW8Frz — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 16, 2023

Il Nazionale polacco non sembra aver gradito le critiche ricevute dalle ultime ore, ma non si lascia abbattere: ” “Possono scrivere quello che vogliono, ma conta solo campo, fratè martedì conta solo vincere e passare il turno. Poi non parlerà più nessuno“, dice con determinazione. Obiettivo: vincere martedì e raggiungere il passaggio del turno. La forza e lo spirito del Napoli emergono chiari dal messaggio dell’asso azzurro.