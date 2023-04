Da Roma: “Lazio credi nello scudetto, la Juve ci fa un favore”

Il Napoli pareggia con il Verona ed i tifosi della Lazio sognano la rimonta scudetto sulla squadra di Spalletti.

Il Napoli ha pareggiato con il Verona nella settimana che porta alla Champions League, match di ritorno da giocare martedì con il Milan. Rossoneri che pure hanno pareggiato la loro partita con una squadra completamente rivoltata (10 cambi per Pioli). Turnover utilizzato a piene mani anche da Spalletti. Insomma una settimana particolare quella che prevede il ritorno del match dei quarti di finale di Champions League, che ha bloccato anche l’Inter, sconfitta in casa dal Monza.

Scudetto: c’è la Lazio?

Chi non ha perso colpi, ma senza essere impegnata in Champions League, è la Lazio che ha battuto 3-0 lo Spezia fuori casa. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri che hanno accorciato le distanze sul Napoli portandosi a 14 punti di distacco dalla squadra partenopea.

A otto giornate dalla fine della Serie A, il Napoli può dormire sonni tranquilli, visto il margine di sicurezza. Eppure a Roma da questa mattina si comincia a sussurrare in maniera insistente sui social, la possibilità di una clamorosa rimonta della Lazio sul Napoli. On line spuntano improbabili tabelle.

Secondo molti tifosi biancocelesti la sfida di Champions League toglierà ulteriori forze al Napoli, che poi dovrà giocare domenica sera con la Juventus a Torino. I tifosi della Lazio sono sicuri di una sconfitta del Napoli e di una vittoria della banda di Sarri con il Torino in casa. A quel punto il divario sarebbe di 11 punti e dalle parti di Roma si sentono legittimati a sognare.