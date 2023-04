Tancredi Palmeri provoca i tifosi del Napoli " De Laurentiis prepara il regalo al Milan, occhio alla Juve domenica potrebbe..."

Il giornalista Tancredi Palmeri lancia una frecciatina velenosa ai tifosi del Napoli, in vista delle sfide con Milan e Juventus.

Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha suscitato polemiche tra i tifosi del Napoli con un post su Twitter che esaltava le 10 sostituzioni effettuate da Pioli al Milan, bollandole come migliori di quelle fatte dalla squadra partenopea.

“Il Milan non ci pensa su due volte: Pioli cambia tutti e 10 i giocatori di movimento, al massimo fa recuperare un po’ di gamba a Kalulu che potrebbe sostituire Kjaer in coppa (condizionale d’obbligo), ma se ne impipa altamente di correre rischi inutili. E sì che la giornata per il Milan è estremamente più importante, visto il peso di tre punti nella sua lotta Champions da 60 milioni, ma giustamente la priorità assoluta è non correre rischi inutili in vista del ritorno.

E al di là della giornata, verrebbe da chiedere al Napoli comunque: ma che fai?! De Laurentiis che se ne frega e sproloquia su Uefa e arbitri al telefono con i tifosi, ma in generale tutto l’ambiente che si lamenta di un arbitraggio che può non essere stato felice ma che è puerile ritenere sia stato la ragione della sconfitta. Per non parlare dello psicodramma per ottenere finalmente una cosa scontata come il tifo nei Quarti. Tutti indicatori di una pessima maniera di prepararsi mentalmente al ritorno, un regalo che il Milan non può che accettare”. PALMERI FRECCIATA AI TIFOSI DEL NAPOLI

A poche ore dal pareggio casalingo del Napoli contro il Verona, Palmeri ha continuato a stuzzicare i tifosi azzurri con un nuovo tweet in cui sottolinea la possibilità di un distacco di 8 punti dalla Juventus se questa recuperasse la penalizzazione e il Napoli perdesse lo scontro diretto.

“ Comunque ridendo e scherzando se restituiscono la penalizzazione alla Juventus è il Napoli perde lo scontro diretto contro la Juve, i bianconeri potenzialmente trovarsi a -8 dal Napoli. Quindi il Napoli potrebbe vincere lo scudetto con 8 punti di distacco!”.

Queste parole hanno scatenato numerosi commenti di dissenso da parte dei tifosi, ai quali il giornalista ha risposto sottolineando la superficialità della lettura dei suoi tweet e invitando tutti a mantenere la calma.

’Hanno capito letteralmente in 2 questo tweet, calcolo sbagliato o meno. Ma come state tutti molto nervosi, rilassatevi… “.

L’atteggiamento del giornalista Tancredi Palmeri nei confronti dei tifosi del Napoli e della squadra partenopea non è passato inosservato e ha suscitato diverse polemiche. Molti tifosi si sono sentiti offesi dalle sue parole e hanno criticato la sua superficialità nel giudicare la situazione della squadra.

Il calcio è un’emozione che coinvolge milioni di persone e l’atteggiamento di un giornalista deve essere sempre attento e rispettoso verso i tifosi e le squadre.

Il Napoli rappresenta un’intera città e una comunità di appassionati, che meritano rispetto e attenzione. È importante che il giornalismo sportivo mantenga sempre un atteggiamento equilibrato e professionale, rispettando tutte le squadre e le tifoserie.