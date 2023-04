Napoli solo pareggio col Verona: ma arriva una bellissima notizia per Spalletti

Il Napoli pareggia con il Verona allo stadio Maradona, un impianto che ritrova i tifosi in festa che hanno sostenuto la squadra.

Il Napoli non riesce a rispondere al Milan e pareggia anche la sua partita. Spalletti fa turnover con il Verona, ma nel secondo tempo rispolvera Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Zielinski che cambiano la partita. Ma il possesso di palla del 79% non serve alla squadra partenopea per trovare la vittoria. L’emozione del gol si spegne sulla traversa di Osimhen.

Eppure arriva un’ottima notizia per Spalletti: il Maradona è ritornato a cantare e festeggiare. Un’atmosfera bellissima quella che c’era nello stadio del Napoli. Prima della partita anche De Laurentiis ha postato una foto con una delegazione di ultras del Napoli, per segnalare finalmente la pace tra società e tifosi.

Il pubblico dello stadio Maradona sarà fondamentale per la sfida di Champions League contro il Milan. Sarà un ambiente infuocato con striscione, bandiere e tamburi, ma soprattutto con i cori dei tifosi a spingere gli azzurri verso l’impresa.