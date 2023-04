Spalletti: “Mancato il varco giusto. Qui vedo perdite di tempo come in nessun altro stadio”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con l’Hellas Verona terminata a reti bianche.

E’ finita a reti bianche la sfida della 30esima giornata di Serie A tra Napoli e Hellas Verona con la compagine azzurra che rimane in testa alla classifica a quota 75 punti a differenza degli scaligeri che militano al terzultimo posto con 23 punti. A commentare la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti: “Il pareggio? Lo giudico che loro si sono sempre abbassati per cui per forza devi avere una percentuale di passaggi corti che poi servono a scovare il posto libero dove andarsi a inserire, però poi bisogna andare a trovare il buco libero e noi lo abbiamo visto poche volte oggi. Cosa è mancato? Il possesso palla va fatto con equilibrio, poi quando riesci a scavare lo spazio allora ci vuole più velocità, ma il possesso palla va fatto con passaggi semplici, senza toccare la palla quattro volte e senza dare troppa velocità. Bisogna accorgersi dove si scava lo spazio”.

Spalletti si è poi soffermato sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions con il Milan al Maradona sottolineando alcune qualità che gli azzurri dovranno avere per battere la compagine rossonera. Ha poi dato una bellissima notizia a tutti i tifosi: “Per andare a fare la partita di martedì bisogna avere un po’ tutto, bisogna far girare bene la palla e avere equilibrio, bisogna esser squadra in tutto e per tutto. Non ci vuole solo una qualità quando giochi contro il Milan in un quarto di finale di Champions. Come abbiamo fatto all’andata, ma senza riuscire a vincere. Molte cose che vanno messe in file e con ordine. Osimhen? Ci sarà martedì? Sì. Lui ha questa struttura che gli puoi buttare la palla addosso e nello spazio, ha molte qualità. E poi oramai è un beniamino del pubblico per cui quando entra lui dà una ventata di entusiasmo alla squadra”.

Infine Spalletti ha elogiato il pubblico: “Il pubblico è tra le cose positive di questa serata? Loro sono fondamentali per noi. Noi abbiamo fatto delle splendide partite fuori casa dove si faceva fatica a trovare i supporter delle squadre avversarie. I calciatori si sentono sostenuti e riescono a dare il meglio di se stessi: si sono anche fatti sentire per le perdite di tempo oggi. Perdite di tempo che come le vedo fare in questo stadio qui non le vedo fare da nessuna parte. È il giusto incitamento per il campionato di questa squadra. Qui c’è grande amore per la squadra e i calciatori, forse anche troppo perché siamo partiti troppo presto per lo sbandieramento. Bisogna lasciarsi travolgere da questo, c’è tantissimo amore per i nostri calciatori, è quello che si vede e che si sente e li ringrazieremo sempre e se riusciremo a fare questa cosa qui rimarremo sui muri della città e diventeremo tutti Maradona”.