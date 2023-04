Napoli, novità tattica ‘lodevole’ contro il Milan ma senza risultati

Antonio Corbo, giornalista sportivo, ha commentato la partita di Champions League del Napoli e la scelta tattica di Spalletti con Elmas come attaccante, definita “lodevole” ma poco efficace.

Il Napoli ha affrontato il Milan nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League e, nonostante una buona prestazione atletica, di concentrazione e di ritmo, non è riuscito nell’impresa piuttosto perdendo ‘di misura’ contro la squadra rossonera. L’allenatore Luciano Spalletti ha messo in campo una novità tattica facendo giocare Elmas come vero e proprio attaccante e non come falso nueve, ma il tentativo non ha portato i risultati sperati, stando a quanto osservato dal giornalista sportivo Antonio Corbo ai microfoni di Radio Marte: “L’altra sera ho visto un Napoli in ripresa, sul piano atletico, della concentrazione e del ritmo. L’ho visto male sul piano tattico perché Spalletti ha tentato una novità, quella di far giocare Elmas attaccante che però ha dovuto giocare non da falso nueve ma da vero numero 9, da vero attaccante, e Kjaer non gli ha fatto toccare palla e lui era spaesato nel campo”.

Kjaer del Milan ha impedito a Elmas di toccare la palla, rendendolo spaesato in campo. Corbo ha definito la novità “lodevole” ma poco efficace e ha sottolineato come l’allenatore avrebbe dovuto cambiare strategia una volta capito che non stava funzionando: “Una lodevole novità ma che non ha dato risultati. E quando l’allenatore si è accorto che la novità non ha funzionato avrebbe dovuto cambiare”.

Corbo si è poi soffermato sulla questione tifosi-società, dichiarando che l’ambiente napoletano sta mantenendo grande serenità e correttezza intorno alla squadra, nonostante i momenti di febbrile attesa. Ha anche commentato le parole di Spalletti, che ha minacciato di lasciare la panchina se il tifo non sarà all’altezza. Il giornalista ha concluso la sua analisi sul momento del Napoli con queste parole: “In merito alla questione tifosi-società, tutto l’ambiente napoletano sta mantenendo grande serenità, equilibrio, correttezza intorno ad un Napoli che ogni tanto ha qualche momento di febbrile attesa. Il fatto poi che l’allenatore abbia detto che se martedì il Maradona sarà come quello della partita di campionato col Milan lui andrà via dalla panchina, mi fa pensare che non si doveva arrivare a questo punto”.