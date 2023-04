LIVE Milan-Napoli, Formazioni ufficiali. Spalletti lancia Elmas in attacco

Live Milan-Napoli, tutto sulla sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Il derby italiano promette spettacolo.

Tutto pronto per la partita d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, la seconda di tre incontri in soli 17 giorni tra le due squadre. Dopo aver vinto 4-0 contro il Napoli il 2 aprile nella Serie A, il Milan ha affronterà gli azzurri nella competizione europea, cercando di replicare la vittoria.

Il sorteggio ha regalato un emozionante incrocio tra i campioni d’Italia in carica e i partenopei, che sono ad un passo dalla vittoria dello Scudetto. Per quanto riguarda la Champions League, il match rappresenta un incrocio inedito, poiché Milan e Napoli non si sono mai incontrati al di fuori dei confini italiani.

Pioli ha confermato la formazione vincente del match di Serie A, con Brahim Diaz, Giroud e Leao pronti a tornare titolari.

Nel Napoli, ci sono ancora dei ballottaggi tra Mario Rui e Olivera, e tra Lozano e Politano. In attacco, sia Osimhen che Simeone non sono stati convocati per infortunio, mentre Raspadori sarà comunque della sfida. In caso di emergenza, Elmas potrebbe essere schierato come centravanti.

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Chi vorrà vedere Milan-Napoli di Champions in diretta streaming, dovrà scaricare l’app di Amazon Prime Video su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito di Prime Video e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini saranno i telecronisti di Milan-Napoli per Amazon Prime Video.

FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti.