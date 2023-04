“Never give up”: il Milan mette un cartello per ricordare 0-4 di Napoli

Il Milan mette un cartello motivazionale nello spogliatoio per caricare i calciatori contro il Napoli: “Never give up”.

Le due partite di Champions League tra Milan e Napoli hanno messo in evidenza l’importanza di un confronto che ha visto un primo atto con la vittoria dei rossoneri al Maradona. Il risultato di 4-0 del Milan non è stato dimenticato e ha messo in dubbio le certezze della formazione di Spalletti, che ha poi recuperato battendo il Lecce in Serie A.

Rafael Leao ha giocato un ruolo importante in questo periodo, diventando protagonista della stagione, dopo essere stato al centro di molte voci riguardo al suo futuro e al rinnovo. Il club rossonero ha riassunto tutto ciò, inclusa la partita, in un video pubblicato sul canale ufficiale di YouTube, che ha mostrato il backstage della serata del Maradona.

Durante il video, si nota un cartello nella bacheca dello spogliatoio del Milan con la scritta emblematica “Mai arrendersi” seguita da “Never Give Up”, una frase motivazionale che Pioli ha usato per caricare la squadra contro il Napoli, il tecnico riproporrà il cartello anche questa sera per la prima sfida dei Quarti di finale di Champions League.