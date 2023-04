Raspadori bestia nera del Milan, a San Siro comanda Jack

Giacomo Raspadori è la bestia nera del Milan: a San Siro comanda Jack che ha sempre vinto sia col Sassuolo che col Napoli

Le ha vinte tutte a San Siro col Milan. Sia con la maglia del Sassuolo che del Napoli, Giacomo Raspadori ha sempre espugnato il “Meazza”, ragion per cui è lui la principale bestia nera del Diavolo. Tre fino ad ora le volte in cui il peperino di Bentivoglio ha calcato il prestigioso palcoscenico del “Meazza” ed in tutti e tre i casi Jack è uscito vincitore.

Per il big match di stasera Luciano Spalletti potrà puntare sull’amuleto, che sia dall’inizio o a partita in corso (è in ballottaggio con Elmas). Il “Raspa” ha esordito col Milan a San Siro il 12 aprile 2021, subentrando al 64′ al posto di Gregoire Defrel. Il suo ingresso fu decisivo per il Sasol, tanto da siglare la doppietta decisiva al 76′ ed all’83’. Due perle che lo hanno mandato di diritto tra le stelle della next generation azzurra. Non contento, nell’anno dello scudetto rossonero, l’attuale attaccante del Napoli ha contribuito al successo per 1-3 a San Siro il 28 novembre 2021, nel fortino del Milan che poi si è laureato campione d’Italia lo scorso maggio.

Amuleto Raspadori: ha vinto tre volte su tre contro il Milan a San Siro

Dulcis in fundo, per la serie non c’è due senza tre, Raspadori ha trionfato alla “Scala del Calcio” anche quest’anno con la maglia del Napoli. Il 16 settembre 2022, infatti, è partito titolare nella gara che ha lanciato gli azzurri di Spalletti con la vittoria per 1-2, con le reti di Politano e Simeone. Ragion per cui Jack non vuole assolutamente perdersi il match ed i tifosi del Napoli, da sempre scaramantici, lo vogliano in campo. Senza dimenticare che il brevilineo è capocannoniere dei partenopei in Champions assieme a Victor Osimhen con 4 reti: 1 a Glasgow (0-3), 2 ad Amsterdam (1-6) e 1 in casa con l’Ajax (4-2). Raspadori a Milano da protagonista in Champions League: i tifosi del Napoli desiderano il Blue Jack.