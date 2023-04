Scozzafava: “Retroscena Spalletti-Raspadori. Pressione tutta sul Milan, ha il dovere di passare”

Monica Scozzafava parla di Milan-Napoli, match di Champions League in cui può giocare titolare Giacomo Raspadori.

“Mi ricordo quando arrivò Raspadori a Napoli, intervistai Spalletti e mi disse: cambierà la nostra direzione. Ora posso svelare questo retroscena” dice Monica Scozzafava in diretta a Radio Goal.

Proprio Raspadori sembra avere tante chance di giocare dal primo minuto. In mattinata Raspadori si è confrontato con Spalletti. Il giocatore ha dato la sua massima disponibilità a giocare, nonostante non si sia allenato al meglio negli ultimi giorni. Spalletti ha altre soluzioni alternative come Elmas, Kvaratskhelia e Lozano. Tutti e tre sono attaccanti atipici che possono prendere il posto di Osimhen infortunato, così come Simeone.

Al momento Raspadori sembra essere l’uomo del destino, il giocatore che può dare una ulteriore svolta alla stagione azzurra. Anche Scozzafava dice: “Non vorrei scaricare tutta la pressione su Raspadori, anche perché la Champions League deve essere vissuta anche con leggerezza, così come dice Spalletti. Il Napoli è primo in classifica, mentre il Milan ha 22 punti di svantaggio e quindi deve cercare in tutti i modi di superare il turno, proprio in virtù di questo grande ritardo che ha in classifica“.