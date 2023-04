Maran: “Milan-Napoli, inutile illudersi, non c’è una favorita”

Rolando Maran parla di Milan-Napoli, secondo l’allenatore non ci sono favoriti nella doppia sfida di Champions League.

L’allenatore ai microfoni di Radio Crc dice: “Milan-Napoli è una gara a se, ma bisogna anche essere oggettivi. In un doppio confronto come quello di Champions non c’è un favorito, ma il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario in tutte le competizioni. Quindi, non c’è favorito, ma oggettivamente il Napoli ha un cammino migliore. Napoli e Milan hanno tanti talenti in rosa e quando scatta anche l’aspetto motivazionale fa la differenza. L’Inter ad esempio con la gara di ieri doveva riscattare la stagione e l’aspetto mentale è stata la leva che ha fatto la differenza. Il Napoli quest’anno ha sbagliato veramente poco e arriva a questa gara con una consapevolezza che lo rende leggermente favorito, ma in scontri come questi parlare di favoriti è un errore e io l’ho appena commesso“.

Poi aggiunge: “Credo che quando hai 3 attaccanti di ruolo di cui 2 non disponibili, da allenatore partirei col terzo di ruolo per poi magari a gara in corsa modificare qualcosa. Però questo in astratto perché poi c’è da capire come stanno i calciatori anche perché quando metti un giocatore non al top rischi di non farlo entrare mai in partita. Il Napoli ha un’identità precisa ed è chiaro che le assenze poi vanno a pesare soprattutto nei momenti topici, ma non credo che cambierà identità solo perché mancano uno o due giocatori”.