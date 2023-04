Spalletti-Raspadori, lungo colloquio in hotel: Ecco cosa trapela

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha tenuto un lungo colloquio con Giacomo Raspadori in vista della partita di Champions League contro il Milan a San Siro.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha tenuto un lungo colloquio con Giacomo Raspadori in vista della partita di stasera contro il Milan al Meazza. Il giovane calciatore, che sembra essere in ripresa, ha espresso la sua volontà di scendere in campo a tutti i costi.

Secondo le ultime notizie provenienti da Milano, il giocatore sta molto meglio e sembra che la decisione del tecnico sia caduta sulla sua presenza dal primo minuto, insieme ad Eljif Elmas e Victor Osimhen, al centro del tridente partenopeo. La squadra ha scelto come quartier generale l’Excelsior Gallia, storica sede del calcio mercato.

Il quotidiano Il Mattino rivela alcuni retroscena sulle ore precedenti alla partita: Raspadori è stato a colloquio con Spalletti per discutere della sua posizione in campo, mentre la squadra ha svolto un risveglio muscolare nella grande sala dell’albergo, con una partitella di calcio tennis.

“Raspadori vuole esserci: il riposo di questi giorni lo ha aiutato molto. Stamani è stato a colloquio con il tecnico azzurro a lungo anche perché, come sempre, nessun allenamento è previsto in queste ore”.