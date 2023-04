Taglialatela: “Napoli, i 22 punti di vantaggio valgono poco in Champions League”

Pino Taglialatela ex portiere parla di Milan-Napoli, match di andata di Champions League, che si gioca allo stadio San Siro.

A Radio Crc, Tagliatela avvisa il Napoli, che in campionato ha 22 punti di vantaggio sul Milan: “Le gare di Champions sono particolari perché azzerano i valori: è tutta una questione di mentalità e di testa. Il Napoli sta dando dimostrazione di essere una squadra importante e se stasera fa quello che ha dimostrato finora, il Milan non avrà speranze“.

Tagliatela parla anche di Meret e aggiunge: “L’ho sempre difeso, anche quando era criticato da tutti. Ho sempre visto in lui un grande potenziale e credo che sia stato determinante anche in questa stagione, aveva solo bisogno di fiducia. E’ un portiere all’antica, lo vedo tipo Zoff perché è serio e tranquillo e anche quando fa una grande parata non si esalta. Le chiacchiere da bar ci stanno, ma quando i tecnici vedono in Meret un potenziale, c’è da crederci, e lo dicono perché ne sanno qualcosa in più. Su Meret è stata fatta una campagna allucinante, ma questo dimostra ancora di più la sua forza: non era facile affrontare un campionato dopo tutte le critiche ricevute e dopo tutti quei nomi che venivano fuori ogni giorno circa nuovo portiere del Napoli“.

L’ex portiere conclude su Spalletti: “Sa benissimo come affrontare il Milan. Certo, non avere Osimhen disponibile è un danno, ma il Napoli ha una rosa importante e per una gara si può creare qualcosa di diverso. Spalletti è un maniaco e certamente avrà preparato la gara con o senza Osimhen“.